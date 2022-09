„HOCHTiEF“ - das neue Kabarett von und mit Gery Seidl

Hoch und Tief - lasst uns surfen auf den Wellen des Lebens!

Nun, wer möchte nicht pathetisch werden, in der Welt der „Besten aller Zeiten“...

Bleibt auch die Suppe dünn, wir löffeln sie brav. Tagein. Tagaus.

Steckt doch in jedem von uns ein tapferer kleiner Don Quijote, der mit dem Rasierbecken am Kopf mutig die Alltagsarena betritt.

Nur sind unsere Windmühlen längst digitalisiert, sprechen mit uns in 0 und 1.

Und abends, wenn wir erschöpft in die Federn sinken, kauen wir nach dem Gutenachtgebet noch die ToDo-Listen für den nächsten Tag durch. Nie is nix.

Doch Hoch und Tief ist immer nur der Blickwinkel, denn bei allem Laufen zählen am Ende des Lebens nur die Momente, in denen wir glücklich sind.

So danke ich für mein halbvolles Glas.

Prost.

- Gery Seidl