HISTORY GESPRÄCH - 1968

1968

Fünfzig Jahre ist es her, 1968 - das einer bis heute nachwirkenden Bewegung den Namen geben sollte. Die ’68er-Bewegung steht für die Auflehnung gegen herrschende Verhältnisse, für den Aufbruch in eine neue Zeit. Einer ihrer Gurus, Rudi Dutschke, gab die Parole aus, die 68er sollten den "Marsch durch die Institutionen" antreten, um diese zu verändern.Unter dem Titel "Was von 1968 geblieben ist?" diskutieren Zeitzeugen über die Wirkung von ’68, 50 Jahre später.