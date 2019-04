Helmut Bohatsch vertont Wolfgang Bauers Werk

„Bauer to the People“ – so heißt das Konzert von Schauspieler und Musiker Helmut Bohatsch mit „LSZ“ – eine Abkürzung, die für die Nachnamen Löschel, Skrepek und Zrost steht.

Bohatsch und seine Kameraden interpretieren die Werke des Grazer Schriftstellers Wolfgang Bauer mit Instrumenten und Gesang neu. Jenem Künstler, der von 1941 bis 2005 lebte und als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Dramatiker Österreichs gilt. Bekannt war er für Gedichte, Dramen und Kurzprosa. Mit dem Theaterstück „Magic Afternoon“ gelang ihm mit 27 Jahren internationaler Durchbruch.

In seinem literarischen Werken ist jedes beschriebene Ereignis, ein gutes Ereignis, das den Zweck erfüllt; Freude zu vermehren. Helmut Bohatsch rezitiert und besingt diese unter dem Motto „Happy Art & Attitude“ (auf Deutsch: Glückliche Kunst und Haltung) und kombiniert diese Einstellung mit Melancholie und Ironie.