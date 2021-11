Sie erinnern sich noch an Fritz Grünbaum, Karl Farkas und deren legendäre Doppel-Conférencen mit den allseits bekannten Publikumslieblingen Karlheinz Hackl in der Rolle des »G’scheiten« und Heinz Marecek in der Rolle des »Blöden«?

Das Kabarett, so zeigt sich, vermag den Tag zu überdauern und auch die, die es geprägt haben. So darf man nach langen Jahren des Wartens Heinz Marecek endlich wieder mit einem literarisch-kabarettistischen Abend vom Feinsten erleben!

Es erwartet Sie ein Soloprogramm mit Perlen jüdischen Humors, welche Ihre Lachmuskeln stark strapazieren könnten.



Vorprogramm in Zusammenarbeit mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Beginn: 18.30 Uhr

Informationen im Info Point Altes Rathaus, www.webshop-wn.at