"Heidelbeer Pirogen - Tragikomödie in einem Akt"

ZUR HANDLUNG DES STÜCKS:

1987 - Die Geschwister Jonathan, genannt Jo, Paul und Klara treffen einander in der Wohnung ihrer verstorbenen Mutter, die am Vormittag begraben wurde, um alles für das ‚Shiwa sitzen‘ vorzubereiten. Bitter begreifen sie, dass sie nun nichts mehr über die jüdische Vergangenheit der Mutter erfahren werden, da sie zu Lebzeiten nie darüber sprechen wollte. Auf der Suche nach Indizien, die vielleicht Aufschluss über ihre Vergangenheit geben könnten, finden sie das Testament der Mutter. Sie hinterlässt Paul und Klara jeweils eine Million Schilling und Jonathan nur ein Gemälde. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellt, ist es ein Frühwerk von Schiele im Gegenwert von ca. 30 Millionen Schilling.

Mitten in das Chaos der Testamentseröffnung platzt Frau Berger, die Nachbarin, die die Mutter tot in der Wohnung vorgefunden hatte. Sie erzählt den Geschwistern, dass sie mit ihrer Mutter in den letzten Monaten befreundet gewesen wäre.

In der netten Nachbarin, die ihnen Selbstgebackenes bringt, sehen die Geschwister eine Chance, vielleicht mehr über die jüdische Vergangenheit ihrer Mutter zu erfahren. Als Frau Berger am Abend noch einmal zurück kommt, um ihnen die Schlüssel ihrer Mutter zu geben, überrascht sie Klara, Jo und Paul mit selbst gemachten Heidelbeer Pirogen. Doch die anfänglich gemütliche Plauderei bekommt allmählich eine merkwürdige Wendung …



Regie: Erhard Pauer

Konzept & Idee: Beatrice Gleicher

Besetzung: Otto Beckmann, Katharina Dorian, Beatrice Gleicher, Markus Tavakoli

Wiederaufnahme: 15. März 2019, 19:30 Uhr, Palais Schönburg, Rainergasse 11, 1040 Wien

Weitere Vorstellungen: 16. März bis 7. April 2019