Großartiges FK Austria Wien Fan-Package

Über das Museum

Das Vereinsmuseum des FK Austria Wien ist direkt an den Mega-Store in der GENERALI-Arena angeschlossen. Dort werden auf über 200 m² Fläche viele interessante Artefakte und Trophäen ausgestellt sowie die große Tradition unseres Klubs dargestellt. Zudem wird dem Besucher ein faszinierender Überblick über unsere wechselvolle Geschichte geliefert.

Auf Schautafeln mit insgesamt 40 Laufmetern wird die Klubgeschichte liebevoll in Jahrzehnten erzählt, das „Familiensilber“ der Austria ist zusätzlich in etlichen Vitrinen gut sichtbar ausgestellt.



Viele Prunkstücke wurden dabei von Ex-Spielern und treuen Fans aus ihrer Privatsammlung zur Verfügung gestellt, da im Laufe der Jahre nicht wenige Erinnerungsstücke verschwunden sind oder den Weltkriegen oder Umzügen der Austria-Sekretariate zum Opfer fielen.

Im Anschluss an den Museumsraum ist der „Hugo Meisl-Gedenkraum“ zu besichtigen. In diesem werden die Originalmöbel aus der Karl-Marx-Wohnung Hugo Meisls, die er in den 1930er Jahren mit seiner Familie bewohnt hat, ausgestellt. Viele Exponate aus der Wunderteamzeit sowie „das Leben von Hugo Meisl“ in Form eines Lebensbaumes mit Informationstafeln erzählen vom großartigen Wirken des österreichischen Fußballexperten.