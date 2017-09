Ein Roadtrip voller urkomischer Gags

Pack die Koffer für eine abgefahrene Abenteuerreise quer durch Amerika! Anlässlich Omas 90. Geburtstag unternehmen Greg Heffley und seine Familie einen Roadtrip, den sie nie vergessen werden: Denn Greg hat den Plan, die Fahrt für den Besuch einer Gaming-Messe zu nutzen und dadurch endlich berühmt zu werden. Er sorgt deshalb dafür, dass die Familie vom Kurs abkommt und das Chaos seinen Lauf nimmt..



Die erfolgreiche Buchreihe ist wieder da

Endlich kommt auch der vierte Teil der beliebten Film- und Buchreihe um Greg und seine liebenswerte Familie ins Heimkino. Als Zuschauer erlebst du das witzige Roadtrip-Abenteuer mit ganz neuem Cast. Immer an Gregs Seite als Mutter Susan ist dabei Hollywoodstar Alicia Silverstone („Clueless – Was sonst?“), die auch privat ein großer Fan der Romanreihe ist. Als Hauptdarsteller und Schlaumeier Greg überzeugt Newcomer Jason Drucker (Nickelodeon TV Serie „Every Witch Way“). Wer nicht genug von dem aufmüpfigen Chaos-Clan bekommen kann, darf sich außerdem auf umfangreiches Bonusmaterial auf der Blu-ray und DVD freuen.







Außerdem kommt am 12. Oktober eine fantastische DVD-Box mit allen vier “Greg”-Abenteuern auf den Markt. Wer also mit „Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt!" nochmal zurück zum Anfang der pfiffigen Familienkomödie springen möchte, hat jetzt die einmalige Chance dazu. Einem unfassbar lustigen „Greg“-Marathon mit allen vier Teilen und all deinen Freunden steht also nichts im Weg!



Wer sich Gregs viertes Abenteuer digital anschauen möchte, kann „Gregs Tagebuch 4 – Böse Falle!“ bereits ab dem 28. September per digitalem Download auf iTunes, Maxdome, Google Play, Xbox Video, Sony Playstation Entertainment Network, Amazon Video, Videoload, Juke, Chili und Rakuten TV erleben. Ab 12. Oktober als Blu-ray und DVD erhältlich!