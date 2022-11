Als Drache bei "The Masked Singer" singt sich Gregor Meyle bis in die Finalshow. Für seine Studioalben "New York-Stintino" und "Meile für Meyle" auf dem eigenen Label Meylemusic, erhält er Gold-Awards. Mit "Meylensteine" erhielt er bei Vox eine eigene und erfolgreiche TV Sendung und er hat inzwischen über eine Viertelmillion begeisterte Konzertbesucher, einen Echo und einen Deutschen Fernsehpreis zu verbuchen. Man könnte sagen, es läuft richtig gut in den letzten Jahren für den sympathischen Singer-Songwriter aus Backnang. Und dann kam Corona im Frühjahr 2020. Die Sommerkonzerte Tour und zahlreiche weitere Termine mussten abgesagt und verlegt werden. Die Clubtour von Gregor Meyle & Band fiel dem auch zum Opfer, aber optimistisch und zuversichtlich wie Gregor Meyle ist, wurden die Termine um ein Jahr verschoben. Im August 2021 dann ein erneuter Rückschlag, die Tour muss nochmals verlegt werden, weil es zu diesem Zeitpunkt keinerlei sichere Aussage gibt, wie der Herbst/Winter 2021 von Statten gehen könnte. Augen zu und durch, noch einmal tief durchatmen und kurzerhand auf 2022 verlegt. Ein Jahr mehr Zeit, ein Jahr mehr Geduld von den Fans fordern, noch mehr Spannung und Vorfreude auf ein unvergessliches Konzerterlebnis nach längerer (indoor) Abstinenz.