Grand Hotel Wien: Jubiläum mit großem Gewinnspiel

Das Grand Hotel Wien am Kärntner Ring 9 begeht am 10. Mai 2020 sein 150-Jahr-Jubiläum. An den Vorbereitungen für dieses Ereignis wurde monatelang gearbeitet. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Jubiläumsfeier mit umfangreichem Programm – angefangen vom Jubiläumsempfang mit großem Konzert im Ballsaal, über einen Guglhupf Weltrekord bis hin zu der Einführung einer neuen Ball-Tradition – leider nicht stattfinden. Trotz der aktuellen Situation soll das 150-Jahr-Jubiläum aber dennoch zu etwas Besonderem werden.