Grafenegg Sommer 2019 - Klang trifft Kulisse

Pariser Ausschweifungen, Samstag, 20. Juli:

Man nennt ihn den «Erfinder der Operette» – in Wahrheit war Jacques Offenbach viel mehr. Seine Musik war der Boulevard von Paris: Klatsch und Tratsch, Satire über die Mächtigen im Zweiten Kaiserreich unter Napoleon III. Offenbachs Publikum kam aus höchsten bürgerlichen Kreisen und aus der Pariser Unterwelt. Sie alle berauschten sich an der schwungvollen Musik von «La Périchole» oder an der Oper « Les Contes d’Hoffmann», einem poetischen Liebestraum. Les Musiciens du Louvre importieren Offenbachs Musik mit Sébastien Rouland direkt aus Frankreich an den Wolkenturm in Grafenegg.