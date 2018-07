Gorillaz kommen mit "The Now Now“ nach St. Pölten

Um seine Ideen im Londoner Studio umsetzen zu können, hat sich Damon Albarn, der ewige Hansdampf-in-allen-Popgassen, wieder fiktive Unterstützung geholt. Da der Bassist Murdoc aus obskuren Gründen im Gefängnis sitzt, musste der blauhaarige Frontmann 2D einen Ersatzmann namens Ace rekrutieren. Immerhin: Die japanische Gitarristin Noodle und der farbige Schlagzeuger Russel Hobbs sind weiterhin mit an Bord. „Meistens singe ich diesmal. Es geht sehr um die Welt von 2D“, betonte Albarn in einem Interview. „Er klingt sehr ausdrucksstark“, sagte der 50-Jährige über sein Alter-Ego in der virtuellen Welt. Und fügte hinzu: „Wer meine Stimme nicht mag, sollte besser kein Geld für diese Platte ausgeben.“

Das wäre aber ein Fehler. Denn die nasale, immer etwas angeschlagen klingende Stimme Albarns verleiht den Stücken, die stets luftig-locker produziert sind, eine wohlige Schwere. Melancholie steht Albarn ohnehin am besten. Sein auf Reisen zusammengetragener Weltschmerz liest sich dann auch wie ein Tagebuch: Von „ Kansas“, wo Albarn die Einsamkeit, die Langeweile auf Tour besingt, geht es über die nachdenkliche Ballade „Idaho“ zurück nach Europa, wo der 50-Jährige mit „Lake Zurich“ einen Zwischenstopp in der Disco einlegt.

„Every sound from every world“ wolle der Musiktourist aufsaugen („One Percent“) bevor es wieder an die Arbeit, zum nächsten Halt seiner Reise geht. Diese führt Albarn und seine Gorillaz am 16. 8. zum Frequency Festival nach St. Pölten. Bis dahin soll es auch dem vergangenes Wochenende von der Bühne gestürzten Rapper seiner Begleitband wieder gut gehen. Das ist erfreulich.

Vorfreuen darf man sich auf das für Ende des Jahres angekündigte zweite Album seines anderen, ebenfalls großartigen Musikprojektes: The Good, The Bad & The Queen – eine Altherrenpartie der Extraklasse.