Goodie-Bag zum Film LOVE MACHINE

Sie können bei der Premiere am 24. Jänner live dabei sein und sind darüber hinaus zur aftershow-party gemeinsam mit den SchauspielerInnen des Films eingeladen. Gönnen Sie sich danach eine Nacht im berühmten HOTEL ORIENT und lassen Sie sich dort mit einem Sekt-Frühstück am Bett wecken.

Mit einem JAFRA Royal Revitalize Beauty-Package starten sie danach frisch in den neuen Tag und können sich mit dem wunderbaren Tuch "Tutti Frutti" von LENA HOSCHEK aus der Frühling/Sommer Kollektion 19 noch lange an diese Filmpremiere erinnern.