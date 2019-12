GLÜCK GEHABT

Artur ist Ende 30. Er ist ausgebildeter Lehrer, verdingt sich aber als Nachhilfelehrer und arbeitet in einem Copyshop.

Er führt eine glückliche Ehe mit Rita, Lehrerin auf dem Sprung zur Schuldirektorin.

Die Gemächlichkeit in Arthurs Leben nimmt ein jähes Ende, als die schöne, junge Alice in den Kopierladen und damit in Arturs Leben platzt.

Regie: Peter Payer.

Drehbuch: Peter Payer, nach dem Roman 'Das Polykrates-Syndrom' von Antonio Fian.

Musik: Sofa Surfers.

Mit: Philipp Hochmair, Julia Roy, Larissa Fuchs, Robert Stadlober, Barbara Petritsch, Claudia Kottal, Raimund Wallisch, Christian Strasser uvm.