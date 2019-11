Gewinnspiel: Wenn die Wiener Symphoniker erstmals sprechen

Der November geht allmählich zu Ende – und damit die 32. Ausgabe von „ Wien Modern“. Das Festival zählt hierzulande zu den bedeutendsten Veranstaltungsreihen für Musik der Gegenwart.

Bis zum großen Abschlusskonzert am 30. November werden 100 Veranstaltungen in 24 Spielstätten stattgefunden haben. 109 Werke werden ur- bzw. in Österreich erstaufgeführt worden sein.

Die diesjährige Wien-Modern-Ausgabe ist dem Thema Wachstum gewidmet. Beim Abschlusskonzert im Wiener Konzerthaus schlägt dieses Motto noch einmal durch. Der KURIER verlost 4 x 2 Karten für den Abend.