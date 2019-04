Gewinnspiel | Vom Seelenfrieden und der Verführung

"Vom Seelenfrieden und der Verführung" predigen Wolfram Berger und Radek Knapp in der Kulisse in Hernals.Wolfram Berger predigt als schwarzer Benediktiner Mönchskutte den oft derben Predigten von Abraham a Sancta Clara zu widmen. Radek Knapp hingegen schreibt als polnisch-österreichischer Autor seine Predigt selber und trägt hoffentlich ein schwarzes Hemd, um das hochanständige weiße Kollar an seinem Kragen hervorblitzen zu lassen. Die musikalische Gestaltung der Messe übernimmt das Bläserquintett QuinTonic unter dem Kommando von Cordula Bösze. In Ewigkeit, Amen!