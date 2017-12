Gewinnspiel: Tickets für die Super-Bowl-Party

Das Original feiert Jubiläum. Die Vienna Vikings veranstalten zum 25. Mal die Super-Bowl-Party in Wien. Der KURIER verlost in Kooperation mit den Vikings zwei Mal zwei Karten für die Party am 4. Februar 2018 im Wiener Marriott Hotel. Ein Ticket hat einen Wert von 62,10 Euro.

Übertragen wird das Spiel auf XXXL-HD-Screens mit US-Original-Kommentar. Besonders reichhaltig (und natürlich inklusive) ist das "All you can eat & drink"-Buffet im American Style. Es werden - zeitlich abgestimmt - drei verschiedene Buffets angeboten. So wird es ab dem dritten Viertel auch das bereits traditionelle "Super Bowl Frühstück" geben.

Für alle, die nicht gewinnen sollten: Karten gibt es im Vorverkauf im Hotel Marriott in Wien und bei Wien-Ticket.