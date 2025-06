Gewinnspiel - Theater im Park: UNPLUGGED - Der Soundtrack meines Lebens

Die Grande Dame des Musicals Maya Hakvoort gibt ganz private Einblicke in ihre musikalischen Erinnerungen!



„Maya Hakvoort Unplugged“ – ein schwungvoller Abend voller Musik und „sweet memories“! Die Künstlerin lädt das Publikum mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und unvergleichlichem Stil und Charisma auf eine Reise in ihre musikalische Vergangenheit ein und zeigt dabei auch eine spannende Facette ihrer Kunst: ihre Wandelbarkeit. Mit zeitlosen Hits von u.a. von Earth Wind & Fire, Donna Summer, Diana Ross, Chaka Khan, Al Jarreau oder Barry Manilow, zu denen jeder Zuschauer eine Geschichte bekommt, berührt sie alle Herzen und erfüllt die Bühne mit der ihr ganz eigenen Magie.



Erleben Sie Interpretationen von Songs, die zu Soundtracks unser aller Leben wurden - von kraftvollen Balladen bis zu mitreißenden Tanznummern. Doch das ist noch nicht alles! Maya Hakvoort nimmt uns auch mit in die Welt des Jazz, jenem Genre, das ihre musikalische Entwicklung maßgeblich geprägt hat. Mit ihrer Leidenschaft für den Jazz und seinem Farbenreichtum schafft sie eine Atmosphäre voller Raffinesse und Eleganz.



Begleitet wird Maya Hakvoort am Klavier von Martin Wöss und Herbert „Herb“ Berger an Tenorsaxophon, Querflöte, Klarinette und Mundharmonika – gemeinsam erwecken sie mit der ihrem virtuosen Spiel die Melodien zum Leben und untermalen den intimen Rahmen des Abends perfekt.

Die Aufführung findet am 19.07 um 19:30 im Theater im Park statt.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, den 30.06.2025.