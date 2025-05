Gewinnspiel - KURIER futurezone SPEAK OUT Festival

SPEAK OUT Festival 2025: Bühne für nachhaltige Innovation und interaktives Erleben

Am 17. Juni 2025 verwandelt sich das Wiener MuseumsQuartier in einen zukunftsweisenden Denk- und Erlebnisraum. Das SPEAK OUT Festival, organisiert von KURIER futurezone, bringt Expert:innen, Unternehmen und junge Menschen zusammen, um zentrale Fragen rund um Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Social Leadership zu diskutieren. Im Zentrum stehen dabei nicht nur visionäre Impulse auf der Hauptbühne, sondern auch interaktive Workshops und Erlebniszonen zum Mitmachen.

Mit dabei: Sigrid Stagl, Wissenschaftlerin des Jahres 2024, und Martin Moder von den Science Busters – sie bringen Wissenschaft auf den Punkt. Highlights wie die „9 Green Ideas“ Pitches für den Österreich Teils des Climate Launchpads sind beim SPEAK OUT zu sehen.

Der Exploration Raum vom Technikum Wien mit Roboterhund, Photovoltaikmodulen machen Zukunft erlebbar. Die Ovalhalle dient als interaktive Erlebniszone, in der Besucher und Besucherinnen aktiv teilnehmen können. Erlebnis-Stationen bieten praktische Einblicke in nachhaltige Praktiken:

Dazwischen sorgen Games mit Nachhaltigkeitsfokus, entwickelt vom Climate Pact Game Jam rund um Jan Steinhauser (Terragami), für spielerische Abwechslung.

Es werden 5x2 Tickets für das Festival am Dienstag, den 17. Juni 2025 ab 10:30 Uhr im Museums Quartier verlost.

Mehr Informationen: Hier klicken

SPEAK OUT 2025 – Zukunft denken. Heute handeln.

Workshops:

12:00-12:45 #StopGreenBrainWashing

13:00-13:45 Gemeinsam ins Tun kommen

14:00-14:45 Reden. Zuhören. - Ein Sing, unterschiedliche Melodien?

15:00-15:45 Green Media: Nachhaltigkeit als Branchenthema

16:00-16:45 Praktische Tips: Schritt für Schritt nachhaltig an den Börsen der Welt investieren

Kurzinfos:

• Datum: 17. Juni 2025

• Ort: MuseumsQuartier Wien

• Uhrzeit: 10:30 – 19:30 Uhr