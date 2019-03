Gewinnspiel: Der Jubiläums-Sessel DSX

Den Sessel kennt man, aber der Look ist trotzdem neu.

Zum 25-Jahr-Jubiläum bringt AREA in Kooperation mit Vitra eine Sonderedition des Plastic Side Chair DSX in einer exklusiven Sonderfarbe auf den Markt.



Nummeriert und streng auf 200 Stück limitiert, ist dieser spezielle „Dining Side Chair“ aus der Feder von Ray und Charles Eames nicht nur eine Hommage an AREAs meistverkaufte Stuhlserie, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück.



Zum Vierbein-Stahlrohruntergestell „Tube“, der Ursprungsentwurf stammt aus dem Jahr 1950, gesellt sich jetzt die Sonderfarbe beigerot, RAL 3012, als unauffällig auffälliger Kontrapunkt.

Die Farbe erinnert an die Modemarke Acne, an den Süßwarenhersteller Manner, an Siena und roten Terrazzo, an Tonerde, Terracotta und mit einiger Fantasie sogar an Leberkäse, sagt der Hersteller.

Der Sessel fügt sich zurückhaltend angenehm in viele Räumlichkeiten ein und ist mit keinem anderen Ton in der Standardfarbpalette des Herstellers vergleichbar. Zeitgleich mit der Jubiläumsfeier am 21. März 2019 startet in Österreich auch der Verkauf der Sonderedition.