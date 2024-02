Gewinnen Sie Ticktes für die Velo Superbowl Party!

Die "Super Bowl Party im Vienna Marriott Hotel" ist die exklusivste und prominenteste Super Bowl Party in Europa. Das gesamte Vienna Marriott Hotel steht bei dieser Live-Übertragung ganz im Zeichen von American Football. Original NFL-Merchandising ist genauso erhältlich wie das bereits legendäre, im Preis beinhaltete, "All You Can Eat & Drink" Angebot. Als Special wird heuer erstmalig eine Live-Moderation mit der Football Ikone Walterer Reiterer und einem weiteren Überraschungs-Moderator geboten.

KURIER verlost 1x2 Tickets im Wert von €260,- für die "Super Bowl Party" am 11. Februar 2024 im Vienna Marriott Hotel.