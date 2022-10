Gewinnen Sie eine exklusive im Sübahnhotel Semmering

Eintauchen in die Welt des Semmering! Mit dem Bau der Semmeringbahn entstand ein für die Sommerfrische beliebter Kurort – zur Jahrhundertwende und in der Belle Époque war das Südbahnhotel gesellschaftlicher und kultureller Mittelpunkt in Europa. Das Gran Hotel hat einen unvergleichlichen Flair, von dem Sie bei einer exklusiven Führung für 10x2 KURIER-LeserInnen verzaubert werden. Neben den Hotelzimmern und dem Speisesaal bilden der Waldorfsaal und die Terrasse die Highlights der Führung.



Die exklusive Führung für KURIER-LeserInnen findet am Samstag, 22. Oktober um 11.00 Uhr statt.