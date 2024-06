Gewinnen Sie 2 Tickets zu einer exklusiven Preview mit Akademie-Rektor Johan F. Hartle

Vom "Spuckschloss" in der Kurzbauergasse, das die Bildhauerateliers beherbergt über das Atelierhaus in der Lehargasse bis zum historischen "Hansengebäude" am Schillerplatz - die neuesten Positionen in der Kunst lernt man am besten im Rahmen der Präsentation der Abschlussarbeiten kennen. Zu sehen gibt es einen bunten Parcours aus Skulptur, Malerei, Performance u.v.m.

Wann: 17. Juni 2024 um 16 Uhr

Ort: Akademie der bildenden Künste Wien