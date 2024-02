Gewinnen Sie 1x2 Saisonkarten für die AFL Heimspiele der Vienna Vikings!

Der erster Termin der Saison ist bereits fix: Am 16. März trifft das AFL Team um 16 Uhr im Footballzentrum Ravelin auf die Telfs Patriots, den wohl weitest entfernten Gegner. Dort wird sich zeigen, was beide Teams in der Off-Season als "Kampfmannschaft" erreicht haben.

Besonderes Highlight der bevorstehenden Saison wird mit Sicherheit das Heimspiel Derby gegen die Vienna Dragons am 26. Mai sein.