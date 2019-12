Gewinnen Sie 10x2 Tickets für den Ball Royale der Stadt Baden

Green Event

Der Ball Royale der Stadt Baden wurde letztes Jahr zum ersten Mal als „Green Event“ durchgeführt. Als erster Ball Niederösterreichs wurde der Ball Royale mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Da diese Erneuerung großen zuspruch fand und es ein großes Anliegen des Ballkomitees ist, wird der Ball Royale im neuen Jahr wieder unter den Richtlinien des Green Events stattfinden. Das heißt, dass angefangen vom prachtvollen FAIRTRADE gehandelten Blumenschmuck bis hin zu ausgewählter regionaler Kulinarik alles im Zeichen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit steht.

Eindrucksvolle Showeinlagen, neun Livebands und Orchester, feinste regionale Kulinarik sowie eine ausgesucht festliche Atmosphäre werden für einen unvergesslichen Abend sorgen. Der Gastgeber und Bürgermeister der Stadt Baden, Dipl.-Ing. Stefan Szirucsek freut sich über die Zusammenarbeit des Ballkomitees mit zahlreichen Partnern aus der Wirtschaft die diese Veranstaltung gemeinsam zum kulturellen, gesellschaftlichen und nachhaltigen Ereignis der Ballsaison machen. Die künstlerische Gesamtleitung des Ballabends liegt einmal mehr in den erfahrenen Händen von Herbert Fischerauer.

Neun verschiedene Orchester und Bands, darunter die Sinfonietta Baden, dass Joe Hofbauer Quintett oder auch das Martin Spitzer Jazz Trio sorgen mit ihrer musikalischen Qualität für ein ansprechendes Programm in allen Stilrichtungen. Das Casineum wird zu einer Lounge-Disco mit Livemusik. Jazzige Klänge locken zum Einklang und ab Mitternacht heizt die Badener Band STEREOPARTY, wie schon bei Baden in Weiß oder bei der Eröffnung der Rosentage, dem tanzbegeisterten Publikum ordentlich ein. Ein Wiedersehen und -hören gibt es im Badener Saal mit den beiden Bands Red Box und Blue Lounge. Manfred Portschy sorgt mit seinen Ensembles und einem breitenkünstlerischen Repertoire für erstklassige Unterhaltung. Die Damen und Herren der „Jungen Musikfreunde Baden“ komplettieren die instrumentale Riege des Ball Royale. Die Eröffnung steht ganz im Zeichen des Mottos „Ode an die Freude“. In Vorschau auf das kommende Beethoven 2020 Jahr in Baden werden sich die 1. Solotänzer Natascha Maier und Jakob Feyverlik unter der Choreographie von Lukas Gaudernak präsentieren. Die Tanzwelt Zehender ist mit seinem Jungdamen- und Jungherrenkomitee geschätzter Ballpartner und sorgt mit Eleganz und Stil für eine schwungvolle Eröffnungschoreographie.

Royale Atmosphäre und Blumenmeer in leuchtenden Farben

In der duftenden Atmosphäre des fair gehandelten Blütenzaubers, der wie schon in den vergangenen Jahren von Siegrid Weil - FLORISTIK modern - und ihrem Team gekonnt in Szene gesetzt wird, werden die Ballgäste bereits im Eingangsbereich musikalisch willkommen geheißen.