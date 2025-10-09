Gewinne Tickets für "Ostern"
In Daniel Kehlmanns neuestem Stück, einem Auftragswerk des Theaters in der Josefstadt, wirft der Schriftsteller einen satirischen Blick auf eine Gesellschaft im Ausnahmezustand. Das Osterfest vor fünf Jahren wurde von der Politik eng verknüpft mit der Hoffnung auf eine Wiederauferstehung einer Gesellschaft, die sich damals im ersten Lockdown befand. Kehlmann begibt sich in seinem Stück auf geradezu absurd-kafkaeske Pfade von unzähligen Verordnungen, betrachtet auf poetisch-surreale Weise den Menschen in Quarantäne und spürt nach, wie die Pandemie die Gesellschaft veränderte. Mit scharfem Blick auf menschliche Schwächen ist Ostern ein schwarzhumoriges Stück über Kontrolle und Isolation, das Beharren auf Prinzipien und die Frage nach Verantwortung.
Kehlmanns Arbeit an dem Stück begann im Frühjahr 2020 als unmittelbare Reaktion auf den Ausbruch der Pandemie und begleitete den Autor bis zur Gegenwart.
Es inszeniert Stephanie Mohr mit Raphael von Bargen als Lockdown geplagten Schauspieler, Robert Joseph Bartl in der Rolle des Ministerpräsidenten von Bayern.
Kammerspiele der Josefstadt | Uraufführung | Premiere, Samstag, 6. September 2025, 19.30 Uhr
Regie: Stephanie Mohr
Bühnenbild: Florian Parbs
Kostüme: Tanja Liebermann
Musikalische Leitung: Wolfgang Schlögl
Mit:
Raphael von Bargen
Robert Joseph Bartl
Katharina Klar
Alexandra Krismer
Julian Valerio Rehrl
Ulrich Reinthaller
