Gewinne Tickets für "Ostern"

In Daniel Kehlmanns neuestem Stück, einem Auftragswerk des Theaters in der Josefstadt, wirft der Schriftsteller einen satirischen Blick auf eine Gesellschaft im Ausnahmezustand. Das Osterfest vor fünf Jahren wurde von der Politik eng verknüpft mit der Hoffnung auf eine Wiederauferstehung einer Gesellschaft, die sich damals im ersten Lockdown befand. Kehlmann begibt sich in seinem Stück auf geradezu absurd-kafkaeske Pfade von unzähligen Verordnungen, betrachtet auf poetisch-surreale Weise den Menschen in Quarantäne und spürt nach, wie die Pandemie die Gesellschaft veränderte. Mit scharfem Blick auf menschliche Schwächen ist Ostern ein schwarzhumoriges Stück über Kontrolle und Isolation, das Beharren auf Prinzipien und die Frage nach Verantwortung.

Kehlmanns Arbeit an dem Stück begann im Frühjahr 2020 als unmittelbare Reaktion auf den Ausbruch der Pandemie und begleitete den Autor bis zur Gegenwart.

Es inszeniert Stephanie Mohr mit Raphael von Bargen als Lockdown geplagten Schauspieler, Robert Joseph Bartl in der Rolle des Ministerpräsidenten von Bayern.

Kammerspiele der Josefstadt | Uraufführung | Premiere, Samstag, 6. September 2025, 19.30 Uhr

Regie: Stephanie Mohr

Bühnenbild: Florian Parbs

Kostüme: Tanja Liebermann

Musikalische Leitung: Wolfgang Schlögl

Mit:

Raphael von Bargen

Robert Joseph Bartl

Katharina Klar

Alexandra Krismer

Julian Valerio Rehrl

Ulrich Reinthaller