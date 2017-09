Gesunde Kinder

1. Wie oft sollen Kinder laut Österreichischer Ernährungspyramide Milchprodukte essen ?

1 Mal pro Tag K 3 Mal pro Tag L 1 Mal pro Woche F 2 Mal pro Woche Z



2. Wie viele Kinder mit Diabetes in Österreich leiden unter Diabetes Typ 1?

10 Prozent C 40 Prozent M 60 Prozent U 90 Prozent I



3. In welchem Alter machen Babys ihre ersten Schritte?

5–8 Monate A 9–18 Monate E 19–14 Monate J 26–30 Monate N



4. Wie hoch ist der Anteil adipöser Kinder an der Gesamtzahl der Kinder in Österreich?

2 Prozent D 4 Prozent F 7 Prozent B 12 Prozent L



5. Bis zu welcher Altersstufe ist die HPV-Impfung für Kinder in Österreich kostenlos?

bis 12 Jahre E bis 13 Jahre I bis 14 Jahre M bis 15 Jahre O







