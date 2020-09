Gernot Kulis mit seinem Programm "Herkulis"

Das zweite Solo-Programm von Gernot Kulis ist die aktuell erfolgreichste Comedy Show im Land. In der neuen Saison freut sich der Comedian auf seine Live-Termine in ganz Österreich: "Ich habe so viele neue Ideen, aktuelle Pointen und erlebte Geschichten, das kocht richtig über“. Das Publikum darf gespannt sein, auf einen Comedy-Abend mit starken Pointen, halsbrecherischen Geschichten und einem schlagfertig-sympathischen Gernot Kulis.