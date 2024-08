KURIER verlost gemeinsam mit der summerstage einen KURIER VIP-Tisch, am 31.08. 2024, für 4 Personen (bei freiem Eintritt, inklusive einer Flasche Kattus) für die Lesungen von: Stefanie Sargnagel (16:30 Uhr), Thomas Raab (18:00 Uhr) und Bernhard Aichner (19:30 Uhr) in der Sektkellerei KATTUS.

Lesungen:

16:30: Stefanie Sargnagel

2023 erschien mit „Iowa" Stefanies zweiter Roman über ihre Zeit als Dozentin an einem kleinen College in den USA. Sargnagel schreibt radikal subjektiv und sehr weise über das sogenannte einfache Leben, über Feminismus, Aussichtslosigkeit und Depression. Sie gibt sich wortkarg, gerät aber doch immer wieder ins Erzählen, zeichnet zwischendurch auch mal was und sprengt alle Genregrenzen. Das ist oft zum Brüllen komisch, manchmal auch tragisch.

Stefanie Sargnagel erhielt 2016 den Publikumspreis beim Wettbewerb zum Ingeborg-Bachmann- Preis in Klagenfurt und 2022 den Jurypreis des Prix Pantheon in Bonn.

Ihre beiden Bücher Statusmeldungen und Dicht waren Bestseller, Statusmeldungen wurde für das Kino verfilmt.

​18:00: Thomas Raab

geboren 1970, lebt nach abgeschlossenem Mathematik- und Sportstudium als Schriftsteller, Komponist und Musiker mit seiner Familie in Wien. Zahlreiche literarische und musikalische Nominierungen und Preise, u.a. den »Buchliebling« 2011 und den Leo-Perutz-Preis 2013. Die Kriminalromane rund um den Restaurator Willibald Adrian Metzger zählen zu den erfolgreichsten in Österreich. Zwei davon wurden bereits für die ARD verfilmt. Außerhalb der Metzger-Reihe erschien 2015 der vom Feuilleton hochgelobte Serienmörderroman »Still. Chronik eines Mörders«. 2017 wurde Thomas Raab mit dem erstmals verliehenen Österreichischen Krimipreis ausgezeichnet.

19:30: Bernhard Aichner

Bernhard Aichner ist nicht nur der Spitzenreiter im österreichischen Buchexport, sondern auch in Sachen Bestsellerlisten eine Bank. Regelmäßig stehen seine Thriller an der Spitze der Buch-Charts. Seine Erfolge vermitteln sich als Superlative: eine Million verkaufte Bücher, Lesungen in ausverkauften Häusern, internationale Ausgaben in 16 Ländern, und auf NETFLIX wird Totenfrau weltweit als Serie ausgestrahlt.

Der Autor präsentiert seinen neuen Rache-Thriller „Yoko“, der im August erscheint.

MODERATION: THOMAS RAAB

BÜCHERTISCH: BUCHHANDLUNG STÖGER-LEPORELLO

EINTRITT 15 € /TAG - RESERVIERUNG EMPFOHLEN

info@wienerkulturevents.at