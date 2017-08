Gemischter Satz - Ursula Poznanski und Kurt Palm

Beim “Gemischten Satz” treffen sich im summerstage Weinpavillon Literatur & Wein.

Von 18 - 20 Uhr kann man die passenden Rebensäfte der WienWein Winzer Christ, Cobenzl, Edelmoser, Mayer am Pfarrplatz, Rotes Haus und Wieninger verkosten.

Die Lesungen beginnen um 20 Uhr.

Als nächstes stehen Ursula Poznanski und Kurt Palm am Programm.

27. August - Ursula Poznanski

Nach den fulminanten Erfolgen ihrer Jugendbüchern (Erebos, Saculum, etc), landete sie bereits mit ihrem ersten Krimi “Fünf” auf den Bestsellerlisten. Auf der summerstage liest sie aus ihrem aktuellen Thriller “Schatten”, der so wie die drei Fälle zuvor wieder in Salzburg spielt. Anspruchsvolle Thrillerkost auf höchstem Nivea!

3. September - Kurt Palm

Die Wiener Kultur-Ikone Kurt Palm liest aus seinem neuesten Roman “Strandbadrevolution”, ein Buch über die wilden 70er, Liebeskummer, Langeweile, Rolling Stones & der Plan von der Revolution und wie lange ein Sommer in der Provinz in Österreich sein kann und wie kurz und unerbittlich das Leben.

Wo

Wiener Weinpavillon der summerstage

Roßauer Lände, direkt am Donaukanal, 1090 Wien

Wann

Kartenabholung & Weinverkostung ab 18 Uhr

Beginn der Lesung: 20 Uhr