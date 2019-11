Geigenvirtouse Mario Hossen in der Minorittenkirche

Ein absolutes Highlight für Klassikfans findet am 30. November in der Wiener Minoritenkirche statt: Das Wiener Kammer Orchester präsentiert den Geigenvirtuosen Mario Hossen beim bereits dritten Zykluskonzert Concert Spirituel, das dieses Jahr in Wien schon zwei Mal für Furore sorgte.

Als Konzertreihe, deren Tradition bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, ist das „Concert Spirituel – geistliches Konzert“ die Bezeichnung für eine der ersten öffentlichen Konzertreihen, die wegweisend für den Musikgeschmack in Europa waren. Mario Hossen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Konzertreihe in Wien weiterzuführen und kreiert, gemeinsam mit dem renommierten Wiener Kammerorchester, unvergessliche Momente in der Wiener Minoriten Kirche.