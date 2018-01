GAUDI QUATTRO - "Sind wir noch zu retten?"

„Gaudi Quattro“ – der Unterhaltungsmotor läuft wieder auf Hochtouren. Vereint im Hang zum Wortwitz und zur Parodie (Merkel, Trump, Gabalier), aber im Einzelnen mit höchst unterschiedlichem Temperament geben Peter Hofbauer, Toni Matosic, Thomas Strobl und Rainer Sokal ihren „Kren“ zu allem, was die Welt im Allgemeinen und die Wiener im Besonderen bewegt und besorgt. Fragen wie beispielsweise: was tun gegen den blanken Irrsinn, der im öffentlichen wie auch im privaten Leben um sich greift. Hat die Politikverdrossenheit neuerdings auch schon die Politiker selbst befallen? „Geht eh alles auf’n Untergang zu“ oder sind wir noch zu retten? Oh ja, wir sind! Das Überlebensgefährt ist spritzig, wendig, bodenständig und Allrad angetrieben vom Wiener Humor.



Wann

Dienstag, 30.01. um 20 Uhr

Wo

Wiener Metropol

Hernalser Hauptstraße 55

1170 Wien