Ganz Niederösterreich ist Bühne | THEATERFEST Niederösterreich

Von 12. Juni bis 3. September stehen heuer 22 Premieren in ganz Niederösterreich am Programm des Theaterfest Niederösterreich. Die Festspielbühnen laden zu Oper, Schauspiel, Musical und Operette für Erwachsene und Kinder an stimmungsvollen Plätzen in allen Vierteln des Landes. Imposante Burgen und Schlösser, romantische Theaterhäuser, stimmungsvolle Open Air Bühnen und einzigartige Theaterräume werden zu Spielstätten für Kulturgenuss in ganz Niederösterreich.

Beste Festspiel‐Vielfalt

Der Kultursommer Laxenburg startet den Theaterfest‐Sommer mit „Der Guru oder der Weg ins Shangri La La La!“. Das Auftragswerk „Nero“ wird bei den Sommerspielen Melk uraufgeführt. Die Bühne Baden eröffnet ihre Sommersaison in der Sommerarena mit „Im weißen Rössl“. Eine turbulente Liebeskomödie präsentiert die Sommernachtskomödie Rosenburg „Manche mögen‘s verschleiert“. Einen Shakespeare‐Klassiker bringt der Theatersommer Haag mit „Wie es euch gefällt“. Die Sommerspiele Perchtoldsdorf zeigen die Komödie „Molière oder Der Heiligenschein der Scheinheiligen“.

Die Nestroy Spiele Schwechat feiern heuer 50 Jahre und präsentieren Nestroys „Nur Ruhe!“. Das Festival Retz zeigt das szenische Oratorium „Elias“. Beim Festival Schloss Weitra kommt „Wiener Blut“ zur Aufführung. Bei der operklosterneuburg steht „La Bohème“ auf dem Programm. Bei den Raimundspielen Gutenstein ist „Die gefesselte Phantasie“ zu erlauben. In der Oper Burg Gars kommt „Carmen“ auf die Bühne. Die Festspiele Berndorf bringen mit „Ein seltsames Paar“ das Publikum zum Lachen.

Die Wachaufestspiele Weißenkirchen zeigen „Göttin in Weiß“. In die 1950er Jahre entführt der Musical Sommer Amstetten mit dem Kultmusical Grease. Die Operette Langenlois lädt zu „Der Opernball“, auf der Felsenbühne Staatz wird „Sisteract“ gespielt und mit „Der Floh im Ohr“ wird bei den Festspielen Stockerau gelacht. Das Theater im Bunker zeigt Aventura.