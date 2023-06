Gabriel Castañeda mit "Hardigatti"

In „Hardigatti“ (Tirolerisch für: „Verflixt!“) beweist Gabriel Castañeda die schärfste Zunge diesseits des Rio Grande und erklärt, was ein Wandertag in seiner Volksschule mit einer Navy SEALs Ausbildung gemeinsam hatte, wieso sich Lagerhausschals nicht zum Erwürgen eignen und warum man als Klimaaktivist in Tirol besser eine Schrittschutzhose beim Jungbauernball trägt. Schützenhilfe leisten ihm dabei viele verhaltensoriginelle Alter Egos, allen voran Thermomix-Expertin Pveronika Schmiederer-Pechtl, die sich alle durch die Auswüchse unseres Seins spotten.

Gabriel Castañeda ist Tiroler mit mexikanischen Wurzeln und steht seit 2014 auf der Kabarettbühne. Der Comedian ist auch gefragter (Drehbuch-)Autor, seit über 10 Jahren für diverse TV-Formate, sowie als Co-Autor von Ulli Bree und für Comedians wie Alex Kristan tätig.