FUTUREBALL

Das neuartige Event versammelt alle Visionäre, Startup-Gründer und Kreative aus Wirtschaft, Technologie, Mode und Kunst.

Gleichzeitig bekommt die Stadt ein neues futuristischesSpektakel,das in Wiens klassischer Ballszene bislang gefehlt hat. VANGARDIST Magazine, weXelerate, SO/ Vienna, KURIER, Futurezone, time4artists, ÖBB, Wüstenrot und Deloitte entführen die Stadt für eine Nacht in die Zukunft. Dieser unvergessliche Abend läutet eine neue Ära für Wiens Ballkultur ein, bringt kosmopolitischen Glamour in unsere Hauptstadt und sorgt für ein visuelles Erlebnis. Wiens außergewöhnlichste multimediale Künstler, Fashion Designer, DJs, Bühnenbauer und Performance Artists verwandeln das neu eröffnete SO/Vienna in ein futuristisches Gesamtkonzept und bringen die Gäste zum Staunen.

Mehrere Dance Floors und Art Suiten bilden den Schauplatz für dieses noch nie dagewesene Happening ganz in Schwarz.Verschiedene Photo und Video Booths geben den Gästen die Möglichkeit, einzigartige und unvergessliche Bilder zu machen.

Für den Dress Code hat der Veranstalter VANGARDIST einen Style Guide veröffentlicht, in dem die führenden Visionäre und Meinungsmacher der Stadt zeigen, wie man in komplett schwarzer Abendkleidung einen atemberaubenden Auftritt hinlegt.

Die Fakten:

Samstag, 29. September 2018

Einlass 20 Uhr

Eröffnungszeremonie um 21 Uhr

im SO/ Vienna (ehemaliges Sofitel), Praterstr. 1, 1020 Wien

Alle Infos, Kauf-Tickets und den Style Guide gibt´s auf thefutureball.com