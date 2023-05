Fußball-Camp des FC Barcelona in Wien: Teilnahmeplatz gewinnen!

Einmal trainieren wie der große FC Barcelona. Der Traum vieler Nachwuchskicker geht für einige in diesem Sommer in Wien-Donaustadt in Erfüllung. Nach dreijähriger Pause findet vom 3. bis 7. Juli 2023 in Wien wieder ein „Barça Academy Camp“ statt. Gastgeber ist diesmal die SV Donau, auf deren Platz in Donaustadt (Weissauweg 1, 1220 Wien) Trainings für Mädchen und Buben im Alter von 6 bis 16 Jahren abgehalten werden.