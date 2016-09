Ein lange anhaltender Frühlingsflor bedingt vorab schon die richtige Sortenwahl. Aber auch Standort, Anbau und Pflege haben Einfluss darauf, wie lange Sie sich an den Blüten von Narzissen, Tulpen und Co. im Frühling freuen können. Tipps und Anregungen gibt es zu weniger bekannten Zwiebelblumen ebenso wie zur Gestaltung in Verbindung mit dem Staudenbeet und der Bepflanzung von Gefäßen. Anhand von Pflanzplänen werden wir ein Stück Barockes Broderiebeet bepflanzen (Bequeme Kleidung und Schuhe).



Ziel: Durch geschickte Arten- und Sortenwahl und die richtige Pflege die Blühsaison von Zwiebelpflanzen verlängern.

Zielgruppe: HobbygärtnerInnen und alle die es noch werden wollen

Skripten: Blühzeitenkalender, Tipps und Beispiele für gelungene Zwiebelbepflanzungen

Ort: Schloss Hof



Weitere Informationen:

Termin: 24.9.2016, 14 Uhr I Dauer ca. 2,5 Stunden I Ort: Schloss Hof, 2294 Schlosshof 1 I Ausrüstung: Bequeme Kleidung und Schuhwerk

Öffentliche Anreise: Hop on Hop Off-Bus von Vienna Sightseeing ab Wien oder mit dem Gratis Shuttle von Bahnhof Marchegg nach Schloss Hof, Infos zu Fahrzeiten unter www.viennasightseeing.at und www.schlosshof.at