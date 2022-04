Für einen genussvollen & verantwortungsbewussten Start in den Tag: Kaffee von Lavazza

Die Lavazza ¡Tierra! Range besteht ausschließlich aus handgepflückten Bohnen. Die italienische Röstung verleiht ihnen Körper, volles Aroma und langanhaltenden Geschmack in faszinierender Harmonie.

Nachhaltigkeit mit italienischem Genuss

Die Sorten ¡Tierra! For Africa, ¡Tierra! For Amazonia und ¡Tierra! For Planet stehen für konkrete Projekte zugunsten des Klimaschutzes, der Bildung und Gleichberechtigung. Mit ihrem Genuss werden Kaffee produzierende Gemeinden auf der ganzen Welt unterstützt und es wird somit ein wichtiger Beitrag für unseren Planeten geleistet. Lavazza ¡Tierra! ist sowohl Bio- als auch Rainforest Alliance zertifiziert.