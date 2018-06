Frühstücken im Café Museum

Guten Morgen, treten Sie ein und nehmen Sie Platz im Café Museum!

Denn frühstücken im Kaffeehaus hat in Wien Stil und Tradition. Es duftet nach Kaffee und frischgebackenen Briochekipferl. Wählen Sie das klassische Wiener Frühstück, das große Naschmarkt Frühstück, herzhafte Eierspeisen oder bestellen Sie Ihr Wunschfrühstück à la carte. Wählen Sie dazu aus erlesenen Speisen unserer reichhaltigen Frühstückskarte. Der Tag in Wien fängt gut an: beim Frühstück im Café Museum.

Die Ober servieren Frühstück bis 11.30 Uhr.