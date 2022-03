Frühstück bei ANKER: ein guter Start in den Tag

Im Anschluss an den Kabarettgipfel am 21. und 22. März bekamen die Gäste erstmals das „Kabarettkipferl“ von ANKER mit nach Hause. Nun haben Sie aber alle die Möglichkeit, ein gemütliches Frühstück von ANKER für zwei Personen zu gewinnen, sodass Sie nicht mit leerem Magen in den Tag starten müssen. Hier ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei!