FROM VIENNA WITH LOVE

Das umjubelte Crossover-Programm ist nun - nach einem restlos ausverkauften CD-Releasekonzert im Konzerthaus im letzten Jahr - ein weiteres Mal in Wien live zu erleben und zwar am 26.11.2019 in der Wiener Stadthalle.

Die Balladen und hingebungsvollen Diven-Songs von u.a. Celine Dion, Hildegard Knef und Barbra Streisand – symphonisch arrangiert für den einzigartigen Klangkörper der Wiener Symphoniker – belegen auch eindrucksvoll die stimmliche und künstlerische Bandbreite des facettenreichen Publikumslieblings, der zuletzt als Wurst Schlagzeilen machte.

Wer für das damals schon Monate im Voraus ausverkaufte Konzerthighlight keine Karten bekam oder die Kombination aus Wiener Klangkultur und Popkunst noch einmal live erleben möchte, hat nun endlich die Gelegenheit.

Live am Dienstag, 26. November 2019 um 20 Uhr in der Wiener Stadthalle, Halle F.