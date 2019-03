FREITAG geht fremd

FREITAG geht ein bisschen fremd und lanciert die ersten vier neuen und neuartigen ToP-Produkte ( Tarp on PET): Taschen aus individueller, gebrauchter LKW-Plane kombiniert mit einem flexiblen, robusten und leichten Gewebe aus 100% rezyklierten PET-Flaschen.

1993 haben sich die Designer Markus und Daniel Freitag an der Hardbrücke in sie verliebt und es fühlt sich immer noch an wie am ersten Tag. Aber jetzt, nach rund 25 Jahren, nimmt sich FREITAG die Freiheit, einmal über den LKW-Planen-Rand hinauszuschauen. Denn so robust sie sind und so einzigartig sie aussehen und riechen, es gibt gewisse Dinge, die können sie einfach nicht. Flexibel, leicht und weich sein, zum Beispiel. Deshalb ist die Taschenmanufaktur den ausgedienten LKW-Planen ein bisschen untreu geworden und lanciert vier bis anhin kaum mögliche FREITAG Produkte. Dank Planenkombination bleiben alles Unikate und so ToP wie FREITAG Taschen schon immer waren und dabei auch flexibel und leicht dank einem wassersparend gefärbten und aus leer getrunkenen PET-Flaschen hergestellten Stoff.