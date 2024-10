Forms of the Shadow | exklusive Dialogführung in der Secession

Die Gruppenausstellung Forms of the Shadow wurde von Sunjung Kim, der künstlerischen Leiterin des Art Sonje Center in Seoul, kuratiert. Die Ausstellung wirft ein Schlaglicht auf diejenigen Schatten in der heutigen Welt, die durch die globale Pandemie, die Klimakrise und geopolitische Spannungen zutage getreten sind. Anhand dieses thematischen Schwerpunkts lädt sie die Besucher*innen ein, auf unsere vernetzten Gesellschaften und die vielfältigen Schwierigkeiten turbulenter Zeiten zu reflektieren. Indem sie das im ständigen Wandel begriffene Wesen von Schatten und ihre metaphorische Bedeutung für Zeitgeschichte und Zeitgenoss*innenschaft beleuchtet, fordert die Ausstellung zum Nachdenken über die Vielschichtigkeit der menschlichen Existenz auf.

© Forms of the Shadow, Ausstellungsansicht mit Werken von Nilbar Güreş (vorne), Minouk Lim (hinten), Secession 2024, Foto: Iris Ranzinger

Die in Forms of the Shadow gezeigten Werke sind in drei Gruppen unterteilt. Die Arbeiten in der ersten Gruppe erkunden mittels vielfältiger künstlerischer Ausdrucksformen geopolitische Spannungen, insbesondere entlang der Demilitarisierten Zone (DMZ) in Korea. Darüber hinaus werden Arbeiten gezeigt, die die Herausforderungen und Querverbindungen in weiter gefassten zeitlichen und gedanklichen Landschaften untersuchen. Dabei werden historische und geografische Grenzen ausgelotet, wie jene zwischen Ost und West oder zwischen der Habsburger Jahrhundertwende und dem heutigen Wien.

Während diese erste Gruppe von Werken ein melancholisches Gefühl der Hoffnung für die Zukunft verkörpert, decken die anderen Konstellationen weitere tragische oder beunruhigende Wahrheiten über das Leben und den Tod auf – und zwar nicht über nur den physischen Tod, sondern auch den sozialen und metaphorischen Tod.

Der letzte Teil der Ausstellung erstreckt sich von der Secession bis in das nahegelegene Korea Kulturzentrum und ist der Vorstellung gewidmet, dass sich die Natur in der Vergangenheit durch menschliche Eingriffe beeinträchtigte Gebiete zurückerobert – ein herausragendes Beispiel ist die DMZ, die seit über 70 Jahren unzugänglich ist. Im Kontrast mit den stark durch den Menschen geprägten Räumen, die sonst in der Ausstellung zu sehen sind, lenkt dieser Teil die Aufmerksamkeit darauf, wie Pflanzen und Tiere Land wieder in Besitz nehmen, das aus dem einen oder anderen Grund für Menschen nicht mehr bewohnbar ist.