FLUGHAFEN Wien/Schwechat - Backstage Tour

Die neue BESUCHERWELT am Flughafen Wien bietet Luftfahrtinteressierten, Kindern und Familien einen spannenden Einblick in das rege Treiben am Airport.

Beginnend im BESUCHERWELT Terminal, erkunden Besucher zunächst bei einer FLUGHAFEN Tour mittels Busrundfahrt das Flughafen-Vorfeld. Hierbei kann das Flughafen-Geschehen hautnah miterlebt und spannende Starts- und Landungen aus nächster Nähe beobachtet werden.

Im Anschluss wird der neue ERLEBNISRAUM erkundet.

Mittels multimedialer Installationen erleben Besucher einen Flug aus der Cockpit-Perspektive, erfahren den Weg des Koffers und betrachten den Airport aus der virtuellen Sicht eines Fluglotsen am Tower. Der rege Dauerbetrieb des Flughafens wird in einem spektakulären 24-Stunden Zeitraffer-Film spürbar.

Zum Abschluss entdeckt man von der BESUCHERTERRASSE aus den weitreichenden 180-Grad Blick auf das Flughafen-Areal.

Wir freuen uns, Sie in der BESUCHERWELT des Flughafen Wien begrüßen zu dürfen.

Die Busrundfahrt beginnt im Besucherwelt-Terminal beim KURIER-Welcome-Desk und dauert ca. 45 Minuten. Anmeldung / Registrierung ist immer 30 min. vor der jeweiligen Tour im Besucherweltterminal.