Florian Teichtmeister & Franz Bartolomey "Ich küsse ihre Hand, Madame!"

Seit 1958 Artmanns erstes Buch herausgekommen war - der Gedichtband "med ana schwoazzn dintn" - hatte sich der literarische Geheimtipp der Wiener Avantgarde zu einer

der schillerndsten Persönlichkeiten der deutschsprachigen Literaturszene entwickelt. Zu berichten war von übervollen Veranstaltungssälen und begeisterten Publikumsreaktionen,

als der Autor selbst zu lesen begann. Besonders lustvoll wird sich Florian Teichtmeister, der Jungstar der österreichischen Theaterund Filmszene, dieser „gedichta aus bradnsee“ annehmen.

Wer erinnert sich nicht an die Melodien „Ich küsse ihre Hand, Madame“, unvergesslich durch Marlene Dietrich, Bing Crosby und Richard Tauber oder „It was fascination, I know“ aus Billy

Wilders Film „Liebe am Nachmittg“ und viele andere Evergreens…diesmal gesungen auf Franz Bartolomeys Cello!

Ein unwiderstehlicher Kontrapunkt!



Der musikalisch-literarische Abend wird getragen durch:



Florian Teichtmeister, Sprecher

Franz Bartolomey, Violoncello

Christoph Traxler, Klavier