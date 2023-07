Flimmit - Streamen auf österreichisch

Nach dem erfolgreichen Flimmit-Charity-Punsch im Dezember 2022 zugunsten von „Rat auf Draht“ haben sich beide Partner erneut zusammengetan, um auf verschiedene Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von „Rat auf Draht“, hat aus dem umfangreichen Flimmit-Angebot erstmals eine Kollektion kuratiert. Eine Kollektion an Filmen, direkt aus dem Leben gegriffen, die den Alltag vieler Kinder, Jugendlicher und Familien widerspiegelt.

Flimmit zeigt Themen auf, die dem Beratungsalltag von „Rat auf Draht“, Österreichs erster Anlaufstelle für Familien in Not, entstammen könnten. Im realen Leben ist Hilfe und Beratung nur einen Anruf (*147) oder Klick entfernt – unbürokratisch, anonym, niederschwellig und kostenlos.

Infos zur Rat auf Drahl Kollektion finden Sie hier: https://der.orf.at/unternehmen/aktuell/rat-auf-draht-flimmit100.html