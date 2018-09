Filmpremiere: ZERSCHLAG MEIN HERZ

Regiestatement von Alexandra Makarová

Ein unverheirateter, kinderloser 35-jähriger Roma aus einem ostslowakischen Slum wie Rocky, hat mit einem anderen gesellschaftlichen Druck zu kämpfen und verhält sich anders als ein gleichaltriger österreichischer Handwerker. Marcela, die selbst noch nie auf einer Rolltreppe gestanden hat, macht sich wenig Gedanken über Influencer, Schminktechniken oder Weihnachten. Genauso verhält es sich mit allen anderen Protagonisten.

Das einzige was alle Figuren in meinem Film verbindet, ist die Suche nach Liebe und Geborgenheit, dem Willen geliebt und akzeptiert zu werden. In gewisser Weise möchten sie alle aus der ihnen zugedachten Rolle, die ihnen von der patriarchalischen Machtstruktur aufgezwungen wurde ausbrechen und frei sein.

Frei sein in der Wahl ihrer Partner und frei sein der Mensch zu sein, der sie gerne wären.