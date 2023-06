Film&Gespräch: MATTER OUT OF PLACE

Der Filmemacher Nikolaus Geyrhalter folgt in MATTER OUT OF PLACE dem Müll rund um den Globus und zeigt in eindringlichen Bildern den endlosen Kampf der Menschen, der Müllmengen Herr zu werden. Am 22. Juni widmet man sich im Stadtkino im Künstlerhaus diesem Thema und lädt zu einem Film- & Talk-Event ein. Im Anschluss an den Dokumentarfilm diskutieren am Podium unter anderem Regisseur Nikolaus Geyrhalter und Expert*innen aus diversen Bereichen über Möglichkeiten der Müllreduktion und nachhaltige Lösungen zur Müllvermeidung durch Reparatur und Upcycling im Alltag.

Gäste:

Nikolaus Geyrhalter (Regisseur | Produzent)

Markus Piringer (DIE UMWELTBERATUNG | Reparaturnetzwerk)

Tina Zickler (re:pair FESTIVAL)

Moderation: Stefan Pauser (radio orange 94.4 | Podcast-Host „Pur & Ungesüßt“)



In Kooperation mit re:pair FESTIVAL und KURIER Speak Out.