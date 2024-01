Film-Premiere & Gespräch: STILLSTAND - Jetzt Karten gewinnnen!

Entleerte Räume, Rettungsversuche, Erklärungsmuster, Lernprozesse – und vor allem Menschen, die unermüdlich daran arbeiten, die Grundversorgung aller sicher zu stellen. STILLSTAND dokumentiert über zwei Jahre hinweg am Beispiel der Millionenstadt Wien die Krise: Mit Covid-19 trifft im Frühjahr 2020 eine globale Pandemie in nie dagewesener Wucht die Menschheit mit all ihren vermeintlichen Sicherheiten und scheinbar perfekten Routinen.

Wir freuen uns auf diese spannende Dokumentation der COVID19-Pandemie – eine stille Reflexion eines nicht allzu fern-vergangenem Stück Zeitgeschichte.

Der neue Film von Nikolaus Geyrhalter startet ab 09. Februar im Kino und der KURIER lädt zu einem Film- & Talk-Event ein. Im Anschluss an den Film diskutieren am Podium unter anderem Regisseur Nikolaus Geyrhalter.

Gäste:

Nikolaus Geyrhalter | Regisseur + Produzent

Andrea Fössl | Protagonistin des Films, Lehrerin

Dr. Susanne Drapalik | Protagonistin des Films, Ärztin beim Samariterbund

Stadtrat Peter Hacker | Protagonist des Films

Moderation: Alexandra Seibel | KURIER Redakteurin