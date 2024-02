Film & Gespräch: DES TEUFELS BAD am 08. März

Am 8. März, zum Internationalen Frauentag, findet im Votivkino ein Gespräch zum Film: DES TEUFELS BAD, in Anwesenheit von Veronika Franz & Severin Fiala (Regie), Historikerin Evelyne Luef und Moderatorin Alexandra Seibel (KURIER), mit anschließender Filmvorführung statt. Kameramann Martin Gschlacht wurde mit dem Silbernen Bären für seine „herausragende künstlerische Leistung“ in Berlin ausgezeichnet.

Zum Inhalt des Films:

Oberösterreich im Jahr 1750: Agnes, jung verheiratet, findet in der fremden Welt ihres Mannes keinen Platz. Immer mehr zieht sich die tief religiöse und hochsensible Frau in sich selbst zurück, weg von der bäuerlichen Welt der Arbeit und des Alltags. Ein erschütternder Gewaltakt scheint ihr schließlich der einzige Ausweg aus dem inneren Gefängnis. Das abgründige Psychogramm einer Hoffenden, Suchenden, Fliehenden basiert auf historischen Protokollen und einem wahren, bisher unbeleuchteten Kapitel europäischer (Frauen)Geschichte.

MIT ANJA PLASCHG, DAVID SCHEID, MARIA HOFSTÄTTER, NATALIJA BARANOVA, CAMILLA SCHIELIN, LORENZ TRÖBINGER, CLAUDIA MARTINI, AGNES LAMPL, LUKAS WALCHER, REINHOLD FELSINGER, ELIAS SCHÜTZENHOFER