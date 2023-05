Festspiele Reichenau: Einen Jux will er sich machen

Schauspieler und Regisseur Robert Meyer war viele Sommer lang Protagonist der Festspiele Reichenau und hat eine besondere Nähe zum „Jux“ von Johann Nepomuk Nestroy. Jahrelang gab er im Burgtheater die Rolle des Christopherls. Dieses Jahr wird er in seiner neuen Reichenau Inszenierung in die Paraderolle des Hausdieners Melchior schlüpfen, der mit seinem „Ja, das ist klassisch.“ längst in die Theatergeschichte eingegangen ist.